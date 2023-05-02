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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة داخل ميكروباص بالبساتين

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعه كشف غموض بلاغ بالعثور علي جثة لشخص مجهول الهوية ملقاة داخل سيارة ميكروباص بالبساتين .

ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة يفيد بالعثور علي جثة لشخص مجهول الهويه داخل سيارة ميكروباص .

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه انتقال رجال المباحث لكشف ملابسات البلاغ ، وتبين من الفحص الأولي أن الجثة لشخص يرتدي ملابسه كاملة وبدون إصابات.

 

وبسؤال مالك الميكروباص قرر أن الشخص مجهول الهويه ولا يعلم عنه أي بيانات ، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وتم اقتياد السائق الي قسم البساتين لاستجوابه وجارٍ فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .

العثور على جثة القاهرة النيابة سائق قسم البساتين كشف غموض مباحث القاهرة

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