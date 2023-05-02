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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة تثقيفية بعنوان "الإخلاص في العمل"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الإخلاص في العمل شرف وواجب ديني ووطني " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يوضح فيها أن العمل هو أساس الحياة والوسيلة التي يرقى بها الفرد والمجتمع وهو واجب وطني على أبنائه ، فلابد أن يعمل كل مواطن في مجاله ويبذل طاقاته ويبدع ليرقى بمكانه ومجاله وتخصصه حتى ينهض بوطنه فالأوطان تبنى بالعمل وزيادة الإنتاج لتحقيق التقدم والتطور وتحسين الاقتصاد.

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