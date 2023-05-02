توريد 13 طن قمح لصوامع جنوب سيناء



يواصل المزارعين بمحافظة جنوب سيناء، توريد القمح للشون والصوامع بشكل منتظم وبمتابعة دورية من قبل الجهات المعنية.

، وتقوم الجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر بالتنسيق مع الجهات المختلفة.



قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن اللجنة المختصة بتوريد القمح تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التوريد، والتي تتضمن أعضاء من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الجمعية القبانية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى توريد 13 طن قمح بمطحن الطارق بمدينة طور سيناء، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي تبذله اللجنة لتوفير الراحة الكاملة للمزارعين خلال توريد الأقماح، وهناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تضم نقطتين فقط لتوريد القمح، إحداهما بمطحن الطارق بمدينة طور سيناء، والأخرى بمدينة رأس سدر، وحتى الأن لم يجري البدء في توريد المح بنقطة رأس سدر، مؤكدًا أنه جرى شن حملات زراعية ارشادية وتوعوية بمدينة رأس سدر، لحث المزارعين على توريد القمح، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وأشار إلى أنه يجري تحديد سعر أردب القمح من قبل اللجنة، بعد قياس درجة نقاوة القمح، عن طريق جهاز إلكتروني لتقدير نسبة الرطوبة الذي وفرته هيئة سلامة الغذاء، لافتًا إلى أنه لا بد ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14%، ويقوم الجهاز باحتساب النتيجة خلال 30 ثانية فقط، مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها وكذلك المزارعين.

جدير بالذكر، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح على مستوى محافظة جنوب سيناء هذا العام بلغت 392 فدان، بواقع 342 فدان بمدينة طور سيناء، و 50 فدان بمدينة رأس سدر، وجرى تجهيز الصوامع والبناكر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

توريد. القمح

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