عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 13 طن قمح لصوامع جنوب سيناء

توريد القمح
توريد القمح


يواصل المزارعين بمحافظة جنوب سيناء، توريد القمح للشون والصوامع بشكل منتظم وبمتابعة دورية من قبل الجهات المعنية.

 

، وتقوم الجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر بالتنسيق مع الجهات المختلفة.


قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن اللجنة المختصة بتوريد القمح تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التوريد، والتي تتضمن أعضاء من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومندوب من  الجمعية القبانية.
وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى توريد 13 طن قمح  بمطحن الطارق بمدينة طور سيناء، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي تبذله اللجنة لتوفير الراحة الكاملة للمزارعين خلال توريد الأقماح، وهناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد 
وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تضم نقطتين فقط لتوريد القمح، إحداهما بمطحن الطارق بمدينة طور سيناء، والأخرى بمدينة رأس سدر، وحتى الأن لم يجري البدء في توريد المح بنقطة رأس سدر، مؤكدًا أنه جرى شن حملات زراعية ارشادية وتوعوية بمدينة رأس سدر، لحث المزارعين على توريد القمح، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. 


وأشار إلى أنه يجري تحديد سعر أردب القمح من قبل اللجنة، بعد قياس درجة نقاوة القمح، عن طريق جهاز إلكتروني لتقدير نسبة الرطوبة الذي وفرته هيئة سلامة الغذاء، لافتًا إلى أنه لا بد ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14%، ويقوم الجهاز باحتساب النتيجة خلال 30 ثانية فقط، مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها وكذلك المزارعين. 
جدير بالذكر، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح على مستوى محافظة جنوب سيناء هذا العام بلغت 392 فدان، بواقع 342 فدان بمدينة طور سيناء، و 50 فدان بمدينة رأس سدر، وجرى  تجهيز الصوامع والبناكر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

توريد. القمح

FB_IMG_1683024992153
FB_IMG_1683024992153
FB_IMG_1683024985235
FB_IMG_1683024985235
زراعة جنوب سيناء توريد القمح تواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

موضوعات متعلقة

انتظام امتحانات النقل بالمنطقة الأزهرية في جنوب سيناء خلال يومها الأول

ترشيحاتنا

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب فتيات مطروح

عراقية تسكب البنزين على زوجة ابنها الحامل وتحرقها حية.. شاهد

وكيل الأزهر: مواقع التواصل غيرت نمط الحياة والعادات وطرق التفكير.. فيديو وصور

قصة دموية.. كيف انتقلت العراق من الحكم الملكي للجمهوري

وكيل الأزهر: لابد من خطاب إعلامي متجدد يعمل على نشر القيم الإسلامية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ