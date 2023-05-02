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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعي البلح.. 4 توصيات مهمة يجب مراعاتها خلال شهر مايو

صدى البلد

صرح د محمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات أن الفترة الحالية من عمر النخيل  هامة جدا وهى الفترة بعد العقد ووصول الحبة إلي  طور الكمري وهو المرحلة في الحجم قبل طور الخلال والتلوين.

وأوضح أنه إيماناً بدور معهد بحوث أمراض البناتات فى الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض ومنها نخيل البلح ينصح المعهد بالاتى:-


1- معاملة النخيل بالمبيدات النحاسية للوقاية والعلاج من أمراض تبقعات أوراق النخيل اللفحة السوداء (عند وجود اصابة يجب ازالة الاجزاء المصابة قبل معاملة النخيل بالمبيدات وفي الاصابات المتأخرة تستخدم المبيدات الجهازية لحماية الجمارة من الاصابة).


2- مكافحة عنكبوت الغبار:- 
3- الكشف عن الفسائل المزروعة حديثا خاصة اصابات قلب الفسيلة الفطرية والحشرية ومكافحتها للحفاظ على الفسيلة ثم تغطيتها مرة أخرى تجنبا للجفاف من الحرارة الشديدة خلال اشهر الصيف.


4- ازالة الاوراق الجافة فقط من الصف الاول للنخلة لتسهيل التعامل مع رأس النخلة والثمار وتطهير الجروح بالمطهرات الفطرية والحشرية.

 

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد وبناء  على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وإشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية.

البلح نخيل البلح أمراض البناتات البناتات معاملة النخيل اللفحة السوداء

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