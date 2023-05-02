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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيدهم.. شفاء الأورمان تحتفل بالعاملين في المستشفى

صدى البلد

احتفلت مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر،  بالعمال والعاملين بالمستشفى، بمناسبة عيد العمال الذى تحتفل به كل الأوساط مع بداية شهر مايو من كل عام.

وأطلقت شفاء الأورمان مشروعها المتميز بمنطقة طيبة بالأقصر، لخدمة الفقراء والبسطاء والاولى بالرعاية بمحافظات الصعيد، الذى انطلق العمل فيه منذ عدة سنوات بسواعد العمال المهرة الذين بذلوا مجهودات كبيرة فى أعمال الانشاءات خلال المراحل الاربعة التى دشنتها مؤسسة شفاء الاورمان بالمستشفى وانشاء مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال.

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وإنشاء المستشفى فى الاقصر، التى ساهم فيها العمال المميزين بسواعدهم ومشاركتهم في أعمال البناء والتجهيزات فى انطلاق "شعاع النور" الذى اضاء الأمل والبسمة طوال السنوات الماضية  على وجوه المرضى والأطفال للعلاج بالمحان طوال رحلتهم العلاجية، وانهاء أزماتهم مع المرض والعلاج بالمجان بأحدث الانظمة المتطورة والتكنولوجيا الحديثة لعلاج الأورام.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، سلامٌ للأيادي الطاهرة المجبولة بالعزّة والكرامة، والتي ما تعطّرت إلاّ بالرزق الحلال، أنتم الذين بنيتم الصروح   بأفعالكم واخلاصكم في عملكم وخروج هذا الصرح العملاق منذ المرحلة بفضل تفانيكم في العمل الذى قمتم به،داعيا الله ان يحقق  آمالكم ولا يحرم الاوطان من أمثالكم  .

ووجه "فؤاد" التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال  لجميع العمال والعاملين في كافة أقسام المستشفى، داعياً المولى عز وجل التوفيق لجموع العمال المصريين في مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة فى البذل والعطاء والإنتاج للنهوض بالوطن ورفعة شأنه.

الأقصر الاحتفال بعيد العمال الرئيس التنفيذي العلاج بالمجان إنشاء مستشفي سرطان الأطفال مؤسسة شفاء الأورمان مناسبة عيد مرضي

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