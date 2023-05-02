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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات سعودية لتسهيل إقامة السودانيين العاملين في المملكة

صدى البلد

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية إمكانية تجديد إقامة السودانيين المتواجدين في بلادهم حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية.

وأفادت المديرية العامة للجوازات ـ حسبما ذكرت قناة (السعودية الإخبارية) اليوم (الثلاثاء) ـ بأنه يمكن للسودانيين العاملين في المملكة تجديد إقامتهم دون الحاجة للتواجد داخل الأراضي السعودية، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة لصاحب العمل عبر خدمة "سداد" من خلال منصتي "أبشر" أو "مقيم " .

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه سيتم أيضا منح تأشيرات مجانية لجميع من تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة و استخراج وثائقهم في حال وصولهم إلى الأراضي السعودية ولا يملكون تأشيرة دخول، موضحة أنه سيتم استخراج أيضا وثائق لم فقد أوراقهم، وذلك لتسهيل تحركاتهم تمهيدا لترتيبات مغادرتهم لاحقا.
 

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