بسبب "فوتوسيشن اليوجا".. إحالة مسئولي آثار كوم الشقافة ومشرفي الأمن للتحقيق

أعلن الدكتور خالد أبوالحمد، مدير منطقة آثار الإسكندرية، إحالة مدير ومسئولي منطقة آثار كوم الشقافة بالإسكندرية، ومشرفي الأمن والحراس للتحقيق العاجل، وذلك بسبب واقعة تصوير فوتوسيشن في حرم بمقبرة تيجران بكوم الشقافة بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية.



جاء ذلك عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام تظهر فيها فتاة في فوتو سيشن تصوير بدون تصريح أثناء ممارستها لليوجا بمقبرة تيجران بكوم الشقافة.



وقال أبوالحمد، في تصريحات لصدى البلد، إنه جرى تحرير محضر للفتاة بمباحث الانترنت بسبب إساءتها للآثار وللحضارة المصرية والتصوير بأوضاع غير مقبولة وبدون تصريح.