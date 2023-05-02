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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 97 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ أبريل

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

 

 كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات.

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وبناء على تكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء  لبدء المرحلة الأولى من الموجة ٢١ لازالة التعديات على أراضي الدولة والتي بدأت اعتبارا من نهاية أبريل و تنتهي في 19 مايو الجاري، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى، هذا وقد تم تنفيذ ٩٧  قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ بدأ تنفيذ الموجة ٢١.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة  إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ٢١ مستمرة بشكل يومي؛ حيث تم البدء في إزالة التعديات بنطاق مركز ومدينة برج العرب وحي منتزه أول، وأن موجة الإزالة ٢١ بدأت يوم ٢٩/٤/٢٠٢٣ بتنفيذ عدد ١٩  قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للادارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية  ٢قيراط ٦.٥٨ سهم بنطاق مركز ومدينة برج العرب، و في يوم ٣٠ ابريل تم تنفيذ ٧٨  قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجهة الولاية نفسها حيث تم تنفيذ الازالة على مساحة إجمالية تقدر ب ٢.٢١ سهم و ١١قيراط و ١٣فدان بالحي ذاته، وبنطاق حي منتزه أول تم تنفيذ حملة الازالة بنطاق عزب التوفيقيه وزرزارة وإمتداد الفلكي حيث تم إزالة ٥ تعديات.

الاسكندرية أراضي الزراعية ازالات استرداد حق الدولة الجهاز التنفيذى اللواء محمد الشريف

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