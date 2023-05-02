رئيس أزهرية الإسكندرية يطمئن على سير امتحانات النقل.. صور

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مدارس إدارة العامرية التعليمية، وبالتحديد معهد بنين حسين أحمد الإعدادي، و فتيات حسين احمد، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وذلك في حضور الأستاذ أحمد البرجي، مدير التعليم الثانوي.

وأكد الشيخ خميس ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية مؤكدا على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملأه الهدوء و الاستقرار والطمأنينة.

وتفقد علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافة ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية معاهد بإدارة وسط التعليمية وبالتحديد معهد الفتح المبين، ومعهد النصر، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، ومدى اتباع الإجراءات اللازمة بالنسبة للامتحانات.

كما اطمأن على عدم وجود أي شكوى من الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج وفي مستوى الطالب المتوسط ، حيث يمتحن تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية، وطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي يقومون بامتحان مادتى أصول الدين ورقة ثانيه توحيد وسيرة لجنة أولى، والدراسات الاجتماعية لجنة ثانيه.