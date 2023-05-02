مهرجان الفيمتو آرت للفيلم القصير.. عرض 14 فيلمًا بمركز إبداع الإسكندرية غدًا

تشهد فعاليات اليوم الرابع من الدورة الثانية لمهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة، عرض 14 فيلما متنوعا، غدا الأربعاء، بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 4 مايو الجاري.

ويُعرض غدًا 14 فيلما متنوعا ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي قصير في مسابقات المهرجان الثلاثة، إلى جانب عروض تقدم على هامش المهرجان، ومن بين تلك الأفلام فيلم "حاضر" من مصر إخراج حازم متولي، وفيلم "ألبوم للبيع" إخراج إسراء ضمن مسابقة أفلام الموبايل، وفيلم "دقة هون" إخراج فكري إبراهيم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، ومن الجزائر يُعرض فيلم "كوكايين" على هامش المهرجان، و"كنت اسمعني" إخراج محمد مصطفى ضمن مسابقة فيديو إبداعي، ومن سلطنة عمان فيلم "الدروج" إخراج حميد بن سعيد العامري.

ويعرض أيضا الفيلم المصري القصير والحاصل على العديد من الجوائز "16 مللي" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وقد فاز الفيلم بجائزتين وهما أفضل فيلم قصير مناصفة وأفضل سيناريو في ختام الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير "رؤى" الذي أقيمت فعالياته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مارس الماضي.

تدور فكرة فيلم "16 مللي" حول طفل يحب السينما كان حلمه أن يكون مخرجا سينمائيا لكنه يصطدم بالواقع الذي يفرض أن يكون في مجال آخر أقل قيمة من أحلامه وطموحاته وينتهي حلمه بنهاية غير متوقعة وصادمة، الفيلم إخراج عبد الله جاد، وتمثيل مجدي البحيري، تحت إشراف المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.