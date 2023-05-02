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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطار الإسكندرية يطيح بشخص مجهول على مزلقان الثلاجة فى شبرا الخيمة

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه بعدما سقط أسفل عجلات قطار "القاهرة- الإسكندرية" أمام مزلقان منطقة الثلاجة بشبرا الخيمة وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - الإسكندرية" بمنطقة الثلاجة بشبرا الخيمة ولقى مصرعه فى الحال على قضبان السكك الحديدية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف وتم نقل أشلاء الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم تحت تحفظ النيابة العامة، لحين التعرف على أهلية الجثمان وتسليمهم الجثة والتصريح بالدفن.


وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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