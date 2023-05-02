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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. توعية 2000 مواطن بمخاطر التدخين والمخدرات بقرى مركز زفتى

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة بزفتي

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التوعوية التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إطار محور بناء الإنسان بقرى حياة كريمة، حيث تابع المحافظ قيام الصندوق بتنفيذ حملة طرق أبواب بمركز زفتى بقرى فرسيس، منشية العتر وكفر الزيتون، استهدفت مزارعي القمح خلال الحصاد، والمحال التجارية وبائعي الخضر والفاكهة.

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كما استهدفت الحملة طرق أبواب المنازل وحملات توعية بحضانات الأطفال وذلك بإجمالي مستهدف ٢٠٠٠ فرد للتوعية بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة والتوعية بالخط الساخن١٦٠٢٣ لعلاج الإدمان بسرية تامة وبالمجان.

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محافظ الغربية يتفقد شونة دفرة ويتابع توريد القمح بالصوامع

وأشار المحافظ، إلى أن الصندوق قام بالتعاون مع المحافظة على مدار العام السابق في تنفيذ عدد من الأنشطة والحملات داخل قرى مركز زفتى، كان أهمها  تنفيذ 260 حملة طرق أبواب، 195 حملة ميدانية، 124 لقاء أسرى، 132 برنامج شبابي، 9 أمسيات ثقافية، إلى جانب تحويل 530 حالة لتلقي العلاج فضلا عن عدد آخر من الأنشطة التي ساهمت في تحقيق التوعية بمخاطر التدخين وكيفية العلاج من الإدمان.

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الإدمان والتعاطى الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات التوعوية المواد المخدرة و المواد المخدرة بقري مركز زفتي

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