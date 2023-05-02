أشرف صبحي يشيد بمعرض المنتجات التراثية للمحافظات الحدودية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمعرض المنتجات التراثية للمحافظات الحدودية والذى يقام على هامش أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة والتي تقام بمحافظة مطروح.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون المحافظات النائية والحدودية، معرض المنتجات التراثية للمحافظات الحدودية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة والتي يحتوى على العديد من المنتجات التراثية.

وأكد محافظ مطروح، أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة لدعم الشباب ودعم صناعة المنتجات التراثية واليدوية لتوفير مصدر رزق لهم.