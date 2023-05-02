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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاده.. قصة دخول صباح فخرى موسوعة جينس وتزوج مرتين

صباح فخرى
صباح فخرى

يعد الفنان صباح خيري مشوار كبير في الفن وحطم عديد من الأرقام القياسية، فهو واحد من أعلام الغناء في الوطن العربي.. وهذه ابرز المعلومات عنه فى ذكرى ميلاده اليوم.

١- اسمه بالكامل هو صباح الدين أبو قوس، ولكنه اشتهر فنيا بـ"صباح فخري".

2- ولد في مدينة حلب السورية، يوم 2 مايو 1933.

3- عمل والده مُقرئا ومدرسًا للقرآن الكريم، ومنشدًا، بينما تنتمي والدته لأسرة ذات تقاليد في الإنشاد وحلقات الذكر الصوفي، وتعلّم الموشحات والإيقاعات والعزف على العود، على يد كبار الموسيقيين السوريين، وعمل مؤذنا في مسجد الروضة.

4- تلقى تعليمه بالمدرسة القرآنية بحلب، حيث تعلم مبادئ اللغة العربية وعلوم البيان والتجويد والدين الإسلامي حتى عام 1947.

5- كان يحضر في أثناء فترة دراسته حلقات الأذكار التي كان يقيمها مشاهير هذا الفن، وقد سمح له ذلك بمعايشة جيلين من المختصين في الإنشاد الصوفي الديني، أولهما يهتم بشكل الإنشاد ومضمونه، والآخر هو جيل المحدثين الذين دمجوا الطرَب الفني في الإنشاد الديني التقليدي.

صباح فخري

6- شجعته إدارة المدرسة الإعدادية على المشاركة في الغناء في الحفلات التي تقيمها، بعدما لفت انتباه زملائه بصوته الرخيم، وإجادته فن الإنشاد.

7- تعلم الموسيقى في معهدين مختصين بمدينتي حلب ودمشق.

8- تعرف بعازف العود والملحن السوري "محمد رجب"، الشهير بتلحينه الموشحات بالطريقة التقليدية، وقد أبدى هذا الأخير إعجابه بموهبته الصوتية، فدرس له طريقة الغناء التقليدية.

9- نقطة التحول في حياته حينما التقى في عام 1947، مع عازف الكمان الحلبي الشهير "سامي الشوا"، الذي أعجب بصوته وتبنّاه للعمل بصحبته في عدة جولات وعروض موسيقية غنائية في حلب وحمص وحماة ودمشق.

10- تم اعتماده مطربًا في إذاعة سوريا، ومن خلالها حقق شهرة واسعة على مستوى القطر، أهّلته لدخول التليفزيون السوري في عام 1960.

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11- شارك بالغناء في عدد من المسلسلات السورية؛ مثل "الوادي الكبير" بمصاحبة المطربة وردة الجزائرية، وكذلك في مسلسل "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن مشاركته في الأفلام السينمائية، ومنها فيلم "الصعاليك" سنة 1965، مع عدد من الممثلين؛ مثل دريد لحام ومريم فخر الدين.

أُطلقت عليه ألقاب كثيرة خلال مسيرته الفنية، منها "أبو كلثوم" سنة 1948 عندما اشترك مع المطربة نجاة الصغيرة في حفل بمدينة دمشق، بجانب ألقاب "أمير الطرب، وسلطان الطرب، والعندليب، والكروان، وملك الغناء، وملك الطرب والفن الأصيل، وصناجة الغناء العربي، والحارس الأمين للطرب العربي، وبلبل الشرق".

12- ضرب أكبر رقم قياسي بعد غنائه على المسرح لمدة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة، في مدينة "كاراكاس الفنزويلية" عام 1968، ومن أشهر أغانيه « ابعتلي جواب »، و« قل للمليحة»، و«قدك المياس».

13-شغل في سوريا عددًا من المناصب؛ مثل "نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، نقيب الفنانين.

14- تزوج مرتين الزوجة الأولى انجب منها ثلاثة أولاد، والثانية أنجب منها ابنه المطرب السوري أنس فخري.

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