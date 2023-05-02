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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ فبراير 2022.. أوكرانيا تفتح 1400 قضية خيانة عظمى وتواطؤ

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، فتح 1403 قضية خيانة عظمى وتواطؤ منذ فبراير 2022 وفقا لقانون "الخيانة العظمى" في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرت القناة الرسمية  لمكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني على تطبيق "تليجرام"، أن "السلطات الأوكرانية كانت قد فتحت 1177 دعوى جنائية بتهمة الخيانة العظمى، و226 دعوى جنائية بتهمة التعاون والتواطؤ".

وأشارت إلى أنه قد تم "الإبلاغ فعليا عن 666 شخصا متورطا بالاشتباه، ووضع 385 شخصا على قائمة المطلوبين، ويتم فحص 1375 شخصا لتورطهم في "أنشطة الخيانة العظمى والتواطؤ".

وأضافت أنه "قد تم بالفعل إرسال 366 لائحة اتهام إلى المحكمة بموجب هذه المواد".

وتابع المكتب أن أكبر عدد من الدعاوى الجنائية مرفوعة في مناطق لوجانسك وزابورويجيا وخيرسون ودونيتسك وخاركوف".

ويعاقب القانون الأوكراني بالسجن لـ 15 عاما أو لمدى الحياة مع مصادرة الممتلكات؛ ولتهمة "التواطؤ" الغرامة التي تصل إلى 170 ألف غريفنا (4600 دولار) والسجن من 3-5 سنوات.

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