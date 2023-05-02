أسرار المذاق الشهي.. طريقة عمل سلطة الجبنة بالبطيخ

تعد سلطة الجبنة بالبطيخ من أشهر الأكلات المنتشرة خلال الصيف والربيع بسبب طبيعة الطقس المائلة للحرارة وسهولة تحضيرها ولكن هناك بعض الإضافات التى تجعل مذاقها أجمل.

ونعرض لكم طريقة عمل سلطة الجبنة بالبطيخ بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف غادة جميل.



مقادير سلطة الجبنة بالبطيخ

بطيخ

جبنة فيتا

حبة البركة

نعناع طازج للزينة

زيت عباد شمس “ حسب الرغبة”

طريقة عمل سلطة الجبنة بالبطيخ

* ضعي البطيخ فى الثلاجة على الأقل 12 ساعة فى درجة برودة عالية

*قطعي الجبنة مكعبات ثم اطحنى حبة البركة أو اتركيها سليمة وضيفيها على الجبنة

*قطعي البطيخ بحجم الجبنة وضيفيه معها وتزين بالنعناع

*في حال إضافة زيت العباد لـ سلطة الجبنة بالبطيخ يجب فى البداية هرس الجنبة مع الزيت جيدا وتقليبها مع حبة البركة ثم وضع قطع البطيخ والنعناع