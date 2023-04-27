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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البنجر

سلطة البنجر
سلطة البنجر

تعد سلطة البنجر من أكثر الأكلات الصحية الغنية بالفوائد التى يحتاجها الجسم بشدة ليستطيع العمل بكفاءة عالية ويطرد الأمراض ويتمتع الإنسان بالحيوية الكاملة والجمال الجذاب

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريق عمل سلطة البنجر بمذاق شهي ومميز مثل المطاعم لكى يقبل الأطفال والكبار على تناولها 

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نعرض لكم طريقة عمل سلطة البنجر بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف غادة جميل.

مقادير سلطة البنجر :
خس 
بنجر مسلوق 
خيار 
بصل أحمر 
شرائح طماطم 
كمون 

ملح
فلفل اسود 

مكونات الدريسنج:
عصير ليمون 
زيت زيتون 
خل عنب 
2 ملعقة كبيرة مشمش مركز

طريقة اخرى لتقديم سلطة البنجر
طريقة اخرى لتقديم سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر:
* ضعي الخضار عدة ساعات فى الثلاجة حتى يصبح مثلجا ثم قطعيه بأجزاء متساوية أو اجعلى البنجر دوائر وباقي القطع صغيرة جدا ثم ضعيه فى بولة كبيرة ويقلب جيدا 
* في بولة متوسطة اخلط ىالدريسنج مع الملح والبهارات ثم رشي على سلطة البنجر وقلبي كل المكونات جيدا وتقدم 

سلطة البنجر طريقة عمل سلطة البنجر البنجر طريقة عمل سلطة فوائد البنجر

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