قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل وصفة لذيذة وبسيطة لسلطة البنجر ( سلطة الشمندر ).
مقادير عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):
٣ ثمرات من البنجر
٤/١ كوب زيت زيتون
٤/١ كوب ليمون
رشة ملح
ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة)
طريقة عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):
١- قومي بسلق البنجر في إناء به ماء، واتركيه من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.
٢- قطعي البنجر إلى قطع صغيرة، واضيفي إليه زيت الزيتون والبقدونس وعصير الليمون والملح.
٣- تقلب المكونات جيدا وتوضع في طبق التقديم.
تقدم بألف هنا.