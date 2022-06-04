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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفة لذيذة وبسيطة لسلطة البنجر

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل وصفة لذيذة وبسيطة لسلطة البنجر ( سلطة الشمندر ).


 

مقادير عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):
 

٣ ثمرات من البنجر

٤/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب ليمون

رشة ملح

ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة)


 

طريقة عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):

١- قومي بسلق البنجر في إناء به ماء، واتركيه من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

٢- قطعي البنجر إلى قطع صغيرة، واضيفي إليه زيت الزيتون والبقدونس وعصير الليمون والملح.

٣- تقلب المكونات جيدا وتوضع في طبق التقديم.

تقدم بألف هنا.

وصفة لذيذة وبسيطة سلطة البنجر طريقة عمل سلطة طريقة عمل سلطة البنجر

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