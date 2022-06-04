قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل وصفة لذيذة وبسيطة لسلطة البنجر ( سلطة الشمندر ).





مقادير عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):



٣ ثمرات من البنجر

٤/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب ليمون

رشة ملح

ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة)





طريقة عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):

١- قومي بسلق البنجر في إناء به ماء، واتركيه من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

٢- قطعي البنجر إلى قطع صغيرة، واضيفي إليه زيت الزيتون والبقدونس وعصير الليمون والملح.

٣- تقلب المكونات جيدا وتوضع في طبق التقديم.

تقدم بألف هنا.