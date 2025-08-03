تنظيم غير مسبوق في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج.. 177 مقرًا انتخابيًا حول العالم

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مشاركة واسعة من المصريين المقيمين بالخارج، وسط إشادة كبيرة بحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات في 177 مقرًا انتخابيًا حول العالم.

وأكد الدكتور رامي علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن العملية الانتخابية جرت دون تسجيل أي حوادث تُذكر، ما يعكس الجدية والاستعداد المسبق من قبل الجهات المنظمة، وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية، التي وفّرت كل التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار علم الدين، خلال لقائه في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إلى أن الانتخابات في الخارج تمت وفق تعليمات واضحة وبإشراف مباشر من البعثات الدبلوماسية، ما ضمن عملية اقتراع آمنة وشفافة.

وأضاف أن هذا النجاح يمثل رسالة قوية بأن الجاليات المصرية بالخارج تتمتع بوعي سياسي متقدم، وقادرة على التصدي لدعوات المقاطعة والتشكيك، مؤكداً أن المصريين في الخارج أصبحوا ركيزة أساسية في الاستحقاقات الإنتخابية.