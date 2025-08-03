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تشييع جنازة "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة من مسجد المطافيء بالإسماعيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جنازة "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة من مسجد المطافيء بالإسماعيلية

حارس وادي دجلة بونجا
حارس وادي دجلة بونجا
الإسماعيلية انجي هيبة

توفي محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة مساء أمس السبت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، في حادث مفجع أثار حالة من الحزن داخل الوسط الرياضي، خاصة بين زملائه في وادي دجلة والأندية التي لعب لها خلال مشواره الكروي.

مرض بونجا


عانى محمد أبو النجا "بونجا" حارس وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين من مشاكل حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تطورت لاحقًا إلى إصابته بمرض الصفراء، ما أدى إلى تدهور حالته عقب انتهاء مشاركته في مباريات دوري المحترفين.

بونجا وزراعة الكبد
وكان "بونجا" يحتاج إلى عملية زراعة كبد في أسرع وقت نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية وتدهورها بشكل ملحوظ.
 

وأثبتت الفحوصات الطبية وجود مشكلات في الجهاز المناعي للاعب، ما أثار شكوكًا حول احتمال إصابته بالمرض نفسه الذي عانى منه مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق.
 

و الغيبوبة التي دخل فيها محمد أبو النجا جاءت نتيجة ارتفاع حاد في أنزيمات الكبد، ما أدى إلى فشل كامل في وظائف العضو الحيوي خلال الساعات الأخيرة.

موعد جنازة وعزاء محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة
تقرر إقامة صلاة جنازة محمد ابو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب المحليين بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بمسجد المطافئ بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام عزاء محمد ابو النجا "بونجا" بعد صلاة المغرب اليوم الأحد أسفل عمارة اسكندر حليم بجوار استاد الاسماعيليه.

الإسماعيلية وادي دجلة بونجا

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