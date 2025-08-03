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وزارتا الخارجية والتعليم تطلقان مبادرة مدرستك في مصر لأبناء المصريين بالخارج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارتا الخارجية والتعليم تطلقان مبادرة مدرستك في مصر لأبناء المصريين بالخارج

إطلاق مبادرة "مدرستك في مصر"
إطلاق مبادرة "مدرستك في مصر"
ياسمين بدوي

أطلق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة "مدرستك في مصر"، وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025.

وتهدف مبادرة "مدرستك في مصر" إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين بالخارج، وتسهيل دراستهم للمناهج المصرية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، مع التركيز على تعزيز ارتباطهم بالوطن ثقافيًا وتعليميًا.

وتشمل مبادرة "مدرستك في مصر" ل إنشاء فصول رقمية تفاعلية تتيح للطلاب في الخارج دراسة المناهج المصرية بشكل منظم وفعّال، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارتي الخارجية والتربية والتعليم والجهات المعنية.

ويأتي إطلاق مبادرة "مدرستك في مصر" استجابة لمطالب أبناء الجاليات المصرية بالخارج، ودعمًا لحقهم في تعليم يراعي خصوصيتهم ويوفر لهم بيئة تربوية وثقافية مرتبطة بالهوية الوطنية.

كما تمثل مبادرة "مدرستك في مصر"خطوة نوعية في إطار جهود الدولة لدمج التكنولوجيا في التعليم، ومد جسور التواصل المعرفي بين مصر وأبنائها بالخارج.

وقد وقع الوزيران بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، يشمل آليات إنشاء وتشغيل فصول دراسية رقمية تفاعلية، وتوفير محتوى تعليمي إلكتروني معتمد، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان جودة العملية التعليمية.

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