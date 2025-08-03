قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير أفضل عصير طبيعي لتقوية المناعة .
أفضل عصير طبيعي لتقوية المناعة..
المقادير:
- 1 حبة بنجر متوسطة (مقشرة ومقطعة شرايح رفيعة)
- 1.5 كوب فراولة متقطعة
- 1/2 كوب مية
- عسل أبيض أو شربات فراولة للتحلية (حسب الرغبة)
- ممكن تضيفي 1/2 كوب عصير برتقال أو رمان (اختياري)
طريقة التحضير لعصير يقوى المناعة:
-ضعى البنجر والفراولة في الخلاط مع المية.
- اضربي الخليط جيداً ليصبح ناعم.
- قدميه بارد واستمتعي بطعمه وقيمته الغذائية العالية. ومع الاستمرار عليه هيساعدك على :
1- تقوية المناعة
2- رفع الهيموجلوبين والمساعدة في الوقاية من الأنيميا
3- مقاومة التعب والإرهاق
4- تحسين نضارة البشرة
5- تعزيز صحة الجسم والطاقة