مركز سقارة يعلن عن فتح باب الترشح لمدربين مساعدين بالمركز

أعلن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، عن فتح باب الترشح لمدربين مساعدين، في إطار تنفيذ خطة مركز التنمية المحلية بسقارة لدعم العملية التدريبية، وذلك في البرامج التالية:

_القيادات النسائية

_اعداد برامج تدريب مدربين وخبراء تدريب

_برامج اعداد وتاهيل قيادات بالمحليات

الشروط العامة للترشح:



_ أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

_ امتلاك خبرة أو خلفية علمية في مجالات الإدارة المحلية، أو التدريب التنفيذي.

_ التفرغ والمشاركة الفعلية أثناء تنفيذ البرنامج.

_ مهارات عالية في التواصل والعمل ضمن فريق تدريبي.

وعلى من يرغب في التقديم التوجه للمركز بأصول الشهادات الداله على الخبرات فى مجال الادارة المحلية و الدراسات العليا فى موعد اقصاه الثلاثاء القادم 2025/8/5 م.