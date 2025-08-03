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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المحافظات جاهزة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وراحة الناخبين أولوية| تفاصيل

اللجان الانتخابية بأسيوط
اللجان الانتخابية بأسيوط
قسم المحافظات

أنهت المحافظات استعداداتها لاجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 4 و5 اغسطس الجاري في الداخل. 

 

محافظة البحر الاحمر

أنهت محافظة البحر الأحمر استعداداتها النهائية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك ضمن خطة شاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانضباط في مختلف مدن المحافظة.

ووجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتركيب المظلات وتوفير مقاعد للانتظار وأخرى متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام كافة المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى تعقيم وتنظيف اللجان بالكامل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المعنية.

333 ألف ناخب و68 لجنة انتخابية

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف المحافظة 333,441 ناخبًا، موزعين على 68 لجنة انتخابية بمختلف المدن، تتصدرهم مدينة الغردقة بـ34 لجنة تضم 194,534 ناخبًا، تليها مدينة سفاجا بـ10 لجان و45,261 ناخبًا، ثم القصير بـ8 لجان و35,576 ناخبًا.

وتضم رأس غارب 5 لجان انتخابية يخوض فيها 33,610 ناخبين عملية التصويت، في حين تستعد مدينة مرسى علم بـ6 لجان لاستقبال 8,485 ناخبًا، بينما تُجري الشلاتين الانتخابات في 3 لجان لـ10,889 ناخبًا، وتختتم مدينة حلايب الترتيب بلجنتين تخدمان 5,086 ناخبًا.

محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن العمل يجري على مدار الساعة داخل جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية، لتنفيذ خطة شاملة تضمن سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها. وأوضح المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها، وآخرها في أحياء طنطا والمحلة، تهدف إلى التأكد ميدانيًا من جاهزية اللجان، ومراجعة جميع عناصر التجهيز، من الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، وتأمين المداخل والمخارج، وتوفير الأثاث والمناضد، إلى جانب إنشاء مظلات ومناطق انتظار مجهزة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تجهيز اللجان 

وشدد المحافظ على رفع كفاءة النظافة في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، وإزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات فورًا، مع متابعة الإنارة العامة وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتيسير وصول الناخبين، فضلًا عن مراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعّال.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

توفير الراحة للناخبين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل بدء عملية الاقتراع، قائلًا: “هدفنا أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ على أرض الغربية نموذجًا في الانضباط والتنظيم، وأن يجد كل ناخب بيئة آمنة وخدمات مهيأة بالكامل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر”.

رفع درجة الاستعداد القصوى 

وأوضح المحافظ أن محافظة أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وحيًا، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و50 ألف و191 ناخبًا، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المحافظ أنه تم توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار، وتوفير طفايات الحريق، وضمان سلامة الأبواب والنوافذ وتأمينها بشكل كامل فضلا عن جاهزية غرف المبيت الخاصة بقوات التأمين، بالإضافة إلى أماكن الإقامة الخاصة بالمستشارين ورؤساء اللجان.

جنوب سيناء 

أنهت الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بتجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل وتستمر على مدار يومين، وسط تشديدات أمنية على أعلى مستوى.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن انتخابات مجلس الشيخ سيجري داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، و لجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة، وتأمين مداخل ومخارج المحافظة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات، وتسهيل دخول المواطنين للتصويت، والتنسيق مع رؤساء المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والحماية المدنية، والمرور والصحة، وجميع لمتابعة لجان الانتخابات وتذليل المعوقات تعوق الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أنه تم تجهيز جميع المقرات الانتخابية، ووضع خيام أمام اللجان لحماية الناخبين من شدة حرارة الشمس، وضع حواجز حديدية أمام اللجان، وعمل ممرات  لتسهيل دخول الناخبين إلى داخل اللجان، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن.

انتخابات مجلس الشيوخ تجهيز المقار المحافظات

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