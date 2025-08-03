بدرية طلبة بعد الشماتة في البلوجرز : الناس غيرانين مش زعلانين عشان القيم

علقت الفنانة بدرية طلبة على موجة الهجوم والتشفي التي طالت عددًا من صُنّاع المحتوى على تطبيق تيك توك، بعد توقيف بعضهم مؤخرًا، مشيرة إلى أن بعض المنتقدين "غيرانين" من أرباحهم وليسوا حريصين على القيم كما يدّعون.

وكتبت بدرية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك":«الحقيقة بتزعل وساعات بتوجع، وأنا حَفضل أقول الحق بتاع ربنا، (بعض) الشمتانين في البلوجرز اللي اتقبض عليهم غيرانين من الفلوس اللي بتدخلهم من الدعم على التيك توك».

وأضافت:«سيبك بقى من اللي يقولك إنه فرحان علشان البلد تتنضف، وأسلوبهم وطريقتهم ومحتواهم والهجص ده كله. عمومًا، اللي محتواه قليل الأدب يتعاقب، واللي غير محترم يتعاقب، واللي بيغسل يتعاقب».