عمرو أديب: تيك توك ليس مؤامرة منظمة.. والمشكلة الحقيقية في انحدار الذوق العام

علّق الإعلامي عمرو أديب على الجدل الدائر مؤخرًا بشأن ما وصفه البعض بـ"بكابورت التيك توك"، في إشارة إلى المحتوى المتدني المنتشر عبر المنصة، وما إذا كان ذلك جزءًا من خطة ممنهجة لصرف انتباه المواطنين عن قضايا كبرى.

وكتب أديب عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا):«هناك تفسير يحاول أن يكون عميقًا وله وجاهته، بأن ما يحدث على تيك توك أمر منظم لإلهاء الناس عما حدث أو سيحدث... ولكن دعونا نطرح بعض الأسئلة أولًا».

وأضاف:«متى نجحت هذه الطريقة فعلًا في تحويل اهتمامات الناس؟ أنت في بلد شهد ثورتين في وقت قصير... لو ولّعنا التيك توك كله، فاتورة كهربا واحدة كفيلة بإعادة الناس إلى الواقع!».

وتابع:«الكارثة الحقيقية أن يكون ما نراه ليس منظّمًا أصلًا، بل انعكاسًا حقيقيًا لانحدار وتدهور في الذوق العام... أن يكون هذا هو الواقع بالفعل، لا مجرد مؤامرة».

وأردف أديب:«المواطن الحقيقي مش قاعد على السوشيال طول الوقت... إحنا صنعنا عالم وشعب تخيليين... والناس في مصر لا تلهو، لكنها تصمد رغم التحديات، وتعرف جيدًا ما هي مشكلاتها».

وختم بقوله:«النظريات العميقة لتفسير الانحدار قد تكون نوعًا آخر من الإلهاء... ومشاكل مصر لا تُحل لا بالإلهاء ولا بالتفسير، بل بالعمل وتحسين أحوال الناس».