شوبير: أحمد عبدالقادر يملك عروضًا من الزمالك وبيراميدز.. وينتظر عرضًا خليجيًا

أثار الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن وجود مفاوضات قوية من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز لضم أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن عبدالقادر لاعب موهوب، لكنه لم يحالفه التوفيق بشكل كامل مع الأهلي، رغم تسجيله أهدافًا مصيرية ساهمت في فوز الفريق بعدة مناسبات.

وأضاف:«أحمد عبدالقادر يمتلك عروضًا من أندية مصرية مثل المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ونادي زد، لكنه في انتظار عرض خليجي حتى الآن، وهو ما لم يحدث بعد».

وتابع شوبير مؤكدًا:«اللاعب لديه مفاوضات قوية جدًا مع الزمالك، وهناك أيضًا اهتمام من بيراميدز. أنا بتكلم بمعلومات مؤكدة من مصادر داخل الناديين، واللي عايز ينفي براحته، لكن أنا واثق من كلامي».