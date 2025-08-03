بسبب وفاة مأساوية جراء لعق كلب.. تعرف على أهم التوصيات الوقائية

توفيت البريطانية جون باكستر، البالغة من العمر 83 عامًا، نتيجة تعفن الدم (الإنتان) الناتج عن عدوى بكتيرية نُقلت إليها بعد أن لعق كلب حفيدتها جرحًا في ساقها، وذلك وفقًا لما نشره موقع العالمي تايمز ناو.

مأساة عائلية تكشف خطرًا صحيًا خفيًا

بدأت القصة حين جرحت جون ساقها أثناء استخدام المرحاض في منزلها، وبعد يوم واحد فقط من وصول كلب حفيدتها "كايتلان"، شعرت بالمرض، ليتم نقلها إلى المستشفى في حالة طارئة.

ورغم خضوعها للعلاج، تدهورت حالتها الصحية بسرعة، وتوفيت خلال أسبوع بسبب الصدمة الإنتانية، وكشفت التحاليل الطبية عن وجود بكتيريا الباستوريلا مولتوسيدا، وهي نوع شائع من البكتيريا الموجودة في أفواه الحيوانات الأليفة، خصوصًا الكلاب والقطط.

كيف تسبب لعق الكلب في الوفاة؟

تشير التقارير الطبية إلى أن العدوى بدأت من جرح مفتوح لعقه الكلب، ما أدى إلى التهاب موضعي تطور سريعًا إلى التهاب النسيج الخلوي، ثم إلى صدمة إنتانية قاتلة، وعلى الرغم من أن الحفيدة لم ترَ كلبها يلعق الجرح مباشرة، إلا أنها أقرت باحتمالية ذلك، نظرًا لحب الجدة للتعامل مع الحيوان الأليف.

وأكّدت ابنة جون، في بيانها أمام المحكمة، أن والدتها كانت تعاني مسبقًا من حالات إنتان، مما جعلها أكثر عرضة للخطر.

هل العدوى البكتيرية مميتة؟

رغم أن الوفاة الناتجة عن لعق الكلاب نادرة، إلا أنها ليست غير مسبوقة. بكتيريا Pasteurella multocida مسؤولة عن حوالي 600 حالة سنوية مؤكدة مخبريًا حول العالم، ومعظمها يُعالج بسهولة بالمضادات الحيوية، لكن المصابين بضعف المناعة، ككبار السن أو المرضى المزمنين، معرضون بشكل أكبر لمضاعفات خطيرة، مثل:

تجرثم الدم

التهاب السحايا

التهاب الشغاف القلبي

الوفاة المفاجئة نتيجة الصدمة الإنتانية

وفي تقرير نُشر بمجلة BMC Geriatrics، أُشير إلى أن الحالة تسلط الضوء على مخاطر امتلاك المسنين لحيوانات أليفة دون إدراك طبي كافٍ للمضاعفات الصحية المحتملة.

هل لعق الكلاب خطير دائمًا؟

قد يبدو لعق الكلاب بريئًا، بل ومحببًا لدى البعض، لكن الخبراء يحذرون من مخاطره الصحية، فاللعاب يحتوي أحيانًا على بكتيريا خطيرة، مثل:

العنقوديات الذهبية (Staphylococcus aureus)

العقديات (Streptococcus)

وتستطيع هذه البكتيريا الانتقال بسهولة من خلال الجلد المجروح، مسببة التهابات تبدأ بسطحية لكنها قد تتفاقم لتصبح قاتلة.

توصيات وقائية هامة

لتقليل مخاطر انتقال العدوى من الحيوانات الأليفة، ينصح الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

غسل اليدين جيدًا بعد ملامسة الكلب أو ألعابه أو نفاياته

الإشراف على تفاعل الأطفال مع الكلاب

عدم السماح للكلب بلعق الجروح أو الوجه أو الفم

الاهتمام بتطعيمات الكلب ومكافحة الطفيليات

تنظيف مناطق نوم الحيوان أو لعبه بانتظام

الحذر في حالة ضعف المناعة أو وجود أمراض مزمنة

ما هو الإنتان؟

الإنتان (Sepsis) هو استجابة مناعية مفرطة وخطيرة للعدوى، حيث يبدأ الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم نفسه، مما قد يؤدي إلى:

تلف الأنسجة

فشل الأعضاء

الوفاة

ويُعدّ من حالات الطوارئ الطبية التي تتطلب علاجًا فوريًا في المستشفى، ويزداد خطره كلما تأخر التدخل الطبي.