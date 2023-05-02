جراحه ناجحة في الوجه للاعب الداخلية

أجري عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية جراحة ناجحة في الوجة السبت الماضي بعد تعرضه لكسر بعظمة الوجه مباراة فريقة أمام نادي بيراميدز بالجولة 26 من الدوري الممتاز.

وكانت الإشاعات والفحوصات الطبية التي خضع لها عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية أثبتت إصابته بكسر في عظمة الوجنة اليمنى للوجه أثناء مباراة فريقه مع بيراميدز في التحام قوي بكرة راسية مع اللاعب على جبر أدت إلى إصابته.



وأكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يتم تجهيزه حاليا ليخضع عملية جراحية في الوجه لرد الكسر وتثبيته في خلال أسبوع.



و من المقرر أن يغيب اللاعب عن المباريات لمدة 3 أسابيع بعد إجرائه العملية الجراحية.



وكان عبد العزيز السيد زيزو، لاعب نادي الداخلية، تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعد التحام قوي مع علي جبر لاعب بيراميدز، في مباراة الفريقين التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي بالجولة 26 من الدوري الممتاز.