حزب الإصلاح والنهضة يتلقى دعوة رسمية لحضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن حزب الإصلاح والنهضة تلقّى دعوة رسمية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي ستُعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء المقبل، في قاعة نفرتيتي بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ترحيب الحزب بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مؤكدا على استعداد الحزب للمشاركة في جلسات لجان الحوار الوطني لعرض رؤيته للقضايا والملفات التسعة عشر المطروحة على مائدة الحوار الوطني والتي سبق رفعها لأمانة الحوار في وقت سابق.

وأشار عبد العزيز إلى أن الحوار الوطني مثل حالة من الانفتاح السياسي على مدار السنة الماضية والتي كانت جزء من الحوار، حيث جعل الجميع يعمل على المحاور الثلاث بموضوعاتها الفرعية التي تجاوزت ال ١٢٣ موضوعا فرعيا في الملفات الـ ١٩، مؤكدا أن الحوار الوطني مثل قبلة الحياة للواقع السياسي المصر وفتح المجال لكافة الكيانات السياسية والشخصيات العامة للحديث في كافة الموضوعات.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني رسم تفصيليا ملامح الجمهورية الجديدة المرتكزة على محاور وملفات واضحة ولها أولويات محددة وعلى الجميع التعامل مع ذلك باعتباره فرصة تاريخية لمشاركة مجتمعية وحزبية في صياغة مستقبل مصر

جدير بالذكر أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد أعد في وقت سابق ملفات تفصيلية في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، كما قام بعمل عدد من الصالونات السياسية وعدة ورش العمل لمناقشة أطروحاته بحضور لفيف من الأكاديميين والتنفيذيين والتشريعيين وذلك في إطار بلورة رؤيته بشأن الملفات التي يستعد لطرحها على مائدة الحوار الوطني.