العليا للحج لـ"صدى البلد" : شركات السياحة تنفذ الحج المباشر و الهيئات

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج ، انه تم إجراء قرعة الحج السياحي بنجاح عبر البوابة المصرية الموحدة للحج ، و التى أفرزت عن فوز 16 الف متقدم للحج السياحي التى تنفذه شركات السياحة .

أكدت سامية فى تصريح لـ"صدى البلد " ، أن تأشيرات الحج المباشر التى يحصل عليها المواطن المصري من السفارة السعودية خارج حصة الحج المخصصة لمصر ، لاتدخل قرعة الحج السياحي ولكنها تنفذ من خلال الشركات السياحية وتشرف وزارة السياحة والآثار على هذا النوع من الحج بالاضافة الي أن الشركات تنفذ ايضا حج الهيئات.

الحج المباشر

أوضحت رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج ، أن تأشيرة الحج المباشر تدخل ضمن برنامج سياحي ، لافته أن الجميع يحرص على أن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحاً ومرضياً لكافة المواطنين.

شددت على التزام الشركات السياحية بالتزامها بضوابط الحج لهذا الموسم ، وتنفيذ البرامج على اعلي مستوي من الاحترافية لخدمة الحجاج حيث هناك حالة اجتماع دائما لمتابعة الحج السياحي سواء داخل مصر او في الاراضي السعودية حرصا على الحجيج و الشركات السياحية.