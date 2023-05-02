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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وروسيا

صدى البلد

نقل اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR) عن مكتب تمثيل الخطوط الملكية المغربية في موسكو في أوائل أبريل قوله، إن روسيا والمغرب ستستأنفان الحركة الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وسيتم فتح رحلات مباشرة بين موسكو والدار البيضاء.

وفي مارس 2022، علقت الخطوط الجوية الملكية المغربية رحلاتها إلى روسيا. وقبل ذلك، علقت شركة الطيران  الرحلات الجوية إلى موسكو بسبب الوباء، في مارس 2020. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وسيعمل خط موسكو (مطار دوموديدوفو الدولي) - الدار البيضاء مرتين في الأسبوع - الأربعاء والجمعة حتى نهاية الصيف. حيث تصل مدة الرحلة إلي 6 ساعات و 15 دقيقة.

وتعتبر الخطوط الملكية المغربية هي شركة الطيران الوطنية للمغرب.

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