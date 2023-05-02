بعدل قليل.. اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لحل أزمة مباراة السوبر

يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا طارئا في السابعة مساء اليوم لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

موقف اتحاد الكرة

من جهته، كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وقال الكومي، في تصريح لقناة الحدث اليوم: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر".

وأوضح الكومي، أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة كان يريد إيقاف كهربا أكثر من 12 مباراة، لكن أعضاء اللجنة أقنعوه بالاكتفاء بالعقوبة المعلنة.

وواصل: "أرى أن العقوبة مبالغ فيها، لكن أعضاء اتحاد الكرة لا دخل لهم بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط".

واستبعد الكومي في ختام تصريحاته، إلغاء مباراة السوبر المصري، مؤكدا إقامة اللقاء في موعده.