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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2005 يفوز على البنك الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه على البنك الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الجمهورية.

جاءت ثنائية فوز الأهلي خلال الشوط الثاني من المباراة، حيث افتتح يحيى أحمد التسجيل بعدما استغل هجمة مرتدة وسدد الكرة في المرمى، وأضاف معتز محمد الهدف الثاني برأسية من ركلة ركنية.

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: معتز محمد - يوسف ثروت - إسلام عبد الله.

الوسط: فارس خالد - يوسف جمال - أحمد وحيد - محمد سامح.

الهجوم: عمرو خالد - يحيى أحمد - سيف الطيب.

وشارك محمود لبيب بدلًا من يوسف ثروت، ويوسف عفيفي بدلًا من عمرو خالد، وأحمد فكري بدلًا من محمد سامح، وأسامة أحمد بدلًا من يحيى أحمد، وسيف أيمن بدلًا من سيف الطيب.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٧٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٢٤ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراتين، علمًا أنه توج رسميًا بلقب بطولة الجمهورية قبل ٧ جولات من نهاية الموسم.

وفاز «أهلي ٢٠٠٥» على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام المصري صفر - ١، وفاز على بيراميدز ٢ - صفر، وعلى بتروجت ٤ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وعلى سيراميكا ٣ - ٢، وعلى المقاولون ١ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وخسر أمام دجلة ١ - ٢، وفاز على طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٢ - صفر، مسجلًا ٧٦ هدفًا مقابل ٢٣ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2005 كلا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 البنك الاهلي بطولة الجمهورية يحيى أحمد التسجيل حازم جمال

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