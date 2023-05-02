علوم القاهرة: وجهنا بسرعة الانتهاء من جميع الإعدادات الخاصة باللجان الامتحانية

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن موقف جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق الدراسية .

وقال الدكتور أحمد الشريف ، انه تم اعتماد الخطة الزمنية الخاصة بالجداول الامتحانية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي٢٠٢٢-٢٠٢٣ للعديد من البرامج و المراحل الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس

و أضاف عميد الكلية ، انه سيتم الاعلان للطلاب عن الجداول الامتحانية كاملة في غضون ساعات على موقع شئون الطلاب فور الانتهاء من اعلانها .

كما وجه تعليمات إلى جميع الإدارات المعنية بسرعة الانتهاء من جميع الاعدادات الخاصة باللجان الامتحانية من أجل الحفاظ علي بيئة امتحانية مناسبة و كذلك تأمين اللجان الامتحانية و الكنترولات الفرعية ، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تبدأ نهاية شهر مايو الجارى .

جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.