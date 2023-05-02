لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على المعرض الخاص بإعادة التدوير

نظم مركز الدعم الإثرائي بجامعة القاهرة، معرضًا لطلاب الجامعة تحت عنوان "معًا لإعادة التدوير"، وذلك لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم المعاد تدويرها من منتجات البيئة.

هدف المعرض

الحرص على نشر ثقافة إعادة التدوير بين طلابها وتنمية روح المشاركة لديهم للحفاظ على نظافة البيئة

الوصول إلى بيئة جامعية أفضل وأكثر استدامة.

عملية التدوير ليست رفاهية بل هي ضرورة ملحة ومطلبًا عالميًا يعمل على تحويل المخلفات إلى منتجات وأعمال فنية.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر لطلابها العديد من البرامج والأنشطة المتعلقة بالاستدامة مما يساعد على تعزيز القيم البيئية لديهم، ويُزيد من التزامهم تجاه البيئة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الراغبين بالمشاركة في المعرض بالتسجيل داخل إدارة رعاية الشباب بالكليات أو التوجه لمركز الدعم الإثرائي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية بالجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع شهادات تقدير على الطلاب المشاركين في المعرض.