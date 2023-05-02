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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تفاصيل غلق محطة مترو جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة.. اعرف السبب وموعد إعادة التشغيل

محطة مترو جامعة القاهرة
محطة مترو جامعة القاهرة

يعتمد الملاين من المواطنين بشكل يومي على التنقل من خلال خطوط المترو،  ويهتمون بجميع أخبار المترو سواء كانت غلق محطات أو فتح محطات جديدة أو تطوير، وجاء خبر إغلاق محاطة مترو جامعة القاهرة بمثابة الصدمة للطلاب.

هيئة الأنفاق: غلق محطة مترو جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة كاملة | مصراوى
محطة مترو جامعة القاهرة

غلق محطة مترو جامعة القاهرة 

أعلن موعد أغلقت محاطة متور جامعة القاهرة منذ قليل، وهذا ما أعلنته الهيئة القومية للأنفاق في بيانها الأخير، وكان سبب الغلق هو إستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو.

  • غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.
  • يتم ذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة).
  • إعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.
  • الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

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الهيئة القومية للأنفاق

وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي.

الخط الثالث لمترو انفــــــاق القاهرة الكبرى - المرحله الثالثة | المقاولون العرب
محطة مترو جامعة القاهرة

أبرز المعلومات عن الخط الرابع للمترو

  • الخط الرابع للمترو يعرف بمترو "الهرم- أكتوبر".
  • يمتد مساره من دريم لاند وحي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر مرورا بشارع الهرم وميدان الجيزة والمنيل والملك الصالح ووصولا حتى مدينة نصر ثم التجمع في نهاية المرحلة الثانية فى الرحاب.
  • يبلغ طول محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.
  • يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
  • الخط الرابع لمترو الأنفاق، حلقة وصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً، تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

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