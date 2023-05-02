تفاصيل غلق محطة مترو جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة.. اعرف السبب وموعد إعادة التشغيل

يعتمد الملاين من المواطنين بشكل يومي على التنقل من خلال خطوط المترو، ويهتمون بجميع أخبار المترو سواء كانت غلق محطات أو فتح محطات جديدة أو تطوير، وجاء خبر إغلاق محاطة مترو جامعة القاهرة بمثابة الصدمة للطلاب.

محطة مترو جامعة القاهرة

غلق محطة مترو جامعة القاهرة

أعلن موعد أغلقت محاطة متور جامعة القاهرة منذ قليل، وهذا ما أعلنته الهيئة القومية للأنفاق في بيانها الأخير، وكان سبب الغلق هو إستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو.

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

يتم ذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة).

إعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

الهيئة القومية للأنفاق

وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي.

محطة مترو جامعة القاهرة

أبرز المعلومات عن الخط الرابع للمترو