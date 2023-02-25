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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2000 جنيه لهؤلاء الموظفين بدل انتقال بـ المترو والقطار .. تفاصيل

مترو
مترو

كشف المهندس سيد متولي، رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل، تفاصيل رحلة المواطن من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو محوري داخل القاهرة الكبرى.


أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموظف المنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولا يسكن بجوارها يحصل على بدل انتقال 2000 جنيه في الشهر وستكون قيمة اشتراك سواء  للمترو أو القطار لن تتخطى 1000 جنيه في الشهر.


وأشار إلى أن هناك خطا للسير للموظف للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون من محطة العتبة ففي مدة زمنية تصل إلى ساعة و50 دقيقة، مشيرا إلى أن ضمن الخط الثالث محطة جمال عبدالناصر، وهي محطة تبادلية وتكاملية.

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كما أكد أن خطة الوزارة تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى.

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وأوضح أن هناك أسعار تم تحديدها للاشتراك في الرحلة ضمن مراحل محددة، مشيرا إلى أن لافتا إلى أن هناك 48 مسارًا منتظمة كلها أتوبيسات حديثة تنطلق من جميع أنحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر.
 

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