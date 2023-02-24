عمرو دياب يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا لصالح إحدى شركات العقارات مساء أمس الخميس بالعاصمة الادارية الجديدة.
وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل ، على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ".
وقدم النجم عمرو دياب باقة من أشهر أغانيه وهي يا أنا با لأ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، سينجل، يتعلموا، قمرين، تملي معاك، انت الحظ، بطمن عليك، زي ما انتي، وهتتدلع.
وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع عمرو دياب ورددوا معه أغانيه .
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته "بطمن عليك" والتي تصدرت قوائم الاعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي.
وتصدرت الأغنية قوائم الاعلى استماعا في مصر، الامارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الاردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق.
أغنية بطمن عليك كلمات وألحان عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.