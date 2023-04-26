بعد انتهاء إجازة العيد | مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة، ومواعيد القطار الكهربائي الخفيف، بعد الانتهاء من شهر رمضان 2023 والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر.

وفي نقاط يقدم صدى البلد مواعيد المترو والقطـار الكهربائي الخفيف.

اولا :مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة



قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة والربع صباحا.



قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان ١١:٤٠ م .

قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة ١١:٥٠ م .

قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب ١٢:٠٠ ص .



قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في إتجاه الكيت كات 11:31 م .



قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في إتجاه عدلى منصور 12:05 ص .



يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٣٠ ص .



يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص .

☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

ثانيا مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT :



قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.



قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.



قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.



قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.



قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.



وتكون مواعيد آخر قطارات LRT كالتالي:

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.



قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.