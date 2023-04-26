مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

أعلنت الهيئة القومية لـ الأنفاق عن عودة وانتظام حركة القطارات بمحطة حلوان و بمحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان ، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات أثناء قيام أول قطار إستكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى إتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول.

وأدي هذا الأمر إلى توقف حركة القطارات و تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الاتجاهين بشكل طبيعى ، و تشغيل سكة واحدة فقط للإتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الإنتهائية للخط الأول بشكل مؤقت حتى تم إصلاح العطل و تشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي .

و أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن القطار كان خاليا تماما من الركاب و أنه على الفور إنتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على قدم وساق حتى تم إصلاحه و عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الإتجاهين .

مترو الأنفاق تعتذر للمواطنين

وتتقدم شركة مترو الأنفاق بالإعتذار مرة أخرى لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتنا و تتقدم بالشكر لحسن تعاونكم معنا .