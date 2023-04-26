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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها.. اليوم

صدى البلد

تقرر عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها، على أن تعود مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، بعد انتهاء شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها

أعلن أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، الذي احتفل به المصريون ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الأمة ووجه التحية لشهداء مصر الأبرار.

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها

تأتى عودة مواعيد التشغيل لطبيعتها بناءً على تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بعودة مواعيد قيام آخر القطارات بالمحطات الانتهائية للخط الأول والثانى.

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها

كما أعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12 صباحا، و قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها

وتتقابل القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12 ص، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1375 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة  إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى 602 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 263 رحلة.

وأكد متحدث المترو أنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة بناء على موافقة مجلس الوزراء.

عودة مواعيد مترو الأنفاق الأربعاء عيد تحرير سيناء تشغيل القطارات المترو

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