ولادة الكلاب تعرضك لغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه فى هذه الحالة

وضع مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه حول مجموعة من المخالفات التى ابرزها عدم ابلاغ السلطات حال ولادة الحيوانات الخطرة.

إخطار السلطة المختصة

نصت المادة 7:

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ولادة الحيوانات الخطرة

نصت المادة 14 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

كما نصت المادة 15 على أنه:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.