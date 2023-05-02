القلب ليس السبب الوحيد.. تاج الدين يكشف أسبابا صادمة للموت المفاجئ|تفاصيل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن القلب ليس السبب الوحيد في حالات الموت المفاجئ.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن قصور القلب ومشاكل الصمامات قد تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ضغط الدم المتذبذب يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت المفاجئ، ونصح بضرورة الكشف الدوري والمتابعة بعد سن الأربعين لتجنب حالات الموت المفاجئ.

عدم وجود مشكلة في القلب

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه إذا شعر الإنسان بألم في الصدر من أقل مجهود أو انفعال لا بد أن يتأكد تماما بعدم وجود مشكلة في القلب.