قنا.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في نجع حمادي غدا

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى، بمحافظة قنا ، عن فصل التيار الكهربائى، عن 5 مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى، صباح غداً الأربعاء، لمدة 4 ساعات.

وأوضح بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ فى تمام الساعة الـ 5 صباحاً، و يستمر حتى الساعة 9 صباحاً ، لحين انتهاء أعمال الصيانة نصف السنوية لأكشاك الكهرباء.

وأضاف بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل المناطق التالية: شارع الجمهورية حتى الشيخ هرمل، حتى السجرات، الترعة الضمرانية، شارع الصهاريج، ونجع إبراهيم.

وأشار بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، إلى أن أعمال الصيانة الدورية تستهدف عمل صيانة نصف سنوية لكشافات الإنارة، بهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالبت هندسة كهرباء نجع حمادى فى بيانها، القطاعات الخدمية والحكومية والمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.