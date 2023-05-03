دفع الله الحاج علي: البرهان وافق على الهدنة لاهتمامه بتحقيق الاستقرار

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن البرهان وافق علي الهدنة انطلاقاً من اهتمامه بتحقيق الأمن والاستقرار وإيصال المساعدات للمدنيين.

وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني علي قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن الهدنة ليست تواصلاً مباشراً مع ميليشيا قوات الدعم السريع، وانما تكون من خلال وسطاء.

وتابع دفع الله الحاج علي، أن ميليشيا الدعم السريع تقوم بترويع وتخويف المدنيين في السودان، مشيراً إلى أن هناك مبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة.