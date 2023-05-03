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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يشارك في ندوة حول مخاطر التدخين والإدمان

مؤتمر حول مكافحة
مؤتمر حول مكافحة التدخين والإدمان بالإسكندرية

شارك الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم في مؤتمر مخاطر التدخين والإدمان بمركز الحرية للإبداع، وذلك بحضور الدكتورة إيناس دياب مدير المركز، والدكتورة مها غانم رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب الإسكندرية، والدكتور محمد البنا نقيب الأطباء الأسبق، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور لطفي الشربيني استشاري الطب النفسي، وأدار المؤتمر إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامي للمركز ، ونخبة من أبطال أكتوبر ولفيف من القيادات المجتمعية والتنفيذية.

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وقال مدير المديرية إنّ التدخين عادة سيئة للغاية حيث تضر بصحة الإنسان وتجلب له العديد من الأمراض، بل ويسبب الشخص المدخن الضرر ليس فقط لنفسه بل يضر من حوله أيضًا، وقد يؤدي التدخين في كثير من الأحيان للوفاة المبكرة ، وقد ينتهي التدخين والإدمان لارتكاب الكثير من الجرائم المخلة بالشرف مثل السرقة والقتل وغيرها من الجرائم ، ويبدأ الشباب رحلة التدخين مع سن المراهقة، حيث يريد الشاب أن يشعر برجولته ويقع تحت ضغط من رفاق السوء بالإضافة إلى غياب اهتمام الأسرة والتربية الدينية ، ومع الوقت يدمن هذا الشاب التدخين وقد ينجرف مع رفاق السوء إلى إدمان المسكرات والمخدرات، مما يعرضه للقتل وارتكاب بعض الجرائم لكي يحصل على أموال المخدرات، حيث يجد نفسه في النهاية إما مريض أو قاتل أو مسجون أو ميت .

 

وقد سنّت الدولة عدة قوانين لمجابهة الإدمان وإجراء كشف وتحليل دوري للعاملين والموظفين بالمؤسسات المختلفة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ورادعة للمتعاطين تصل لفصلهم من العمل وإنهاء خدمتهم .

 

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية السلوكية الشاملة للطلاب وأولياء الأمور.

الاسكندرية التربية والتعليم الدكتورة مها غانم الطب الشرعى الطب النفسي المجلس القومى للمرأة تعليم الاسكندرية سن المراهقة

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