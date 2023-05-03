مفاجأة.. الناتو يزيد حجم وكثافة تدريب قواته قرب حدود روسيا

كشف نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أن حلف شمال الأطلسي نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وقام بتدريبها، وتحديث البنية التحتية العسكرية بالقرب من حدود روسيا.

وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية أن الغرب يشدد باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلاده، لافتًا إلى أن الناتو نشر حوالي 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة، وزاد من حجم وكثافة التدريب العملياتي والقتالي للقوات.

كما أشار إلى أن الحلف يزود أوكرانيا بالمعدات والأسلحة وافتتح العشرات من المراكز لتدريب الجنود للجيش الأوكراني.

ولفت باتروشيف إلى أن الغرب حجب أصول روسيا، بنفس الطريقة التي استولت بها إنجلترا بشكل غير رسمي على ذهب الإمبراطورية الروسية قبل 100 عام.

وأوضح: "عند مصادرة الأصول المالية لروسيا، استخدم الأنجلوساكسون أنماطا اختبرتها إنجلترا في عشرينيات القرن الماضي، عندما اختلست لندن بلا خجل احتياطيات الذهب في الإمبراطورية الروسية".