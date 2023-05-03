نشرة المرأة: «البصل» يعالج 5 مشاكل صحية فلا تتجاهل فوائده الخارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:
ألذ أكلة مع السمك .. طريقة عمل الصيادية للشيف شربيني
ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل الصيادية، حيث أنها من أكثر الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا فريدا وتصبح رائعة جدا بجوار الأسماك .
فوائده خارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة
اليقطين، والذي يطلق عليه أيضا القرع، وأحيانا قرع العسل، هو نبات من الفصلية القرعية. لون ثمرته أصفر أو برتقالي أو أحمر، والأشهر بينها هو الثمرة متوسطة الحجم ذات اللون البرتقالي.
«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البصل..
للرجال .. علامات الإصابة بالسرطان | لا تتجاهلها
سرطان البروستاتا نوع من أنواع الأورام السرطانية يصيب غدة البروستاتا عند الذكور.. ويصاب به حوالي ١ من كل ٩ رجال وفقا لأحدث الإحصائيات.