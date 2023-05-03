نشرة المرأة: «البصل» يعالج 5 مشاكل صحية فلا تتجاهل فوائده الخارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل الصيادية، حيث أنها من أكثر الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا فريدا وتصبح رائعة جدا بجوار الأسماك .

اليقطين، والذي يطلق عليه أيضا القرع، وأحيانا قرع العسل، هو نبات من الفصلية القرعية. لون ثمرته أصفر أو برتقالي أو أحمر، والأشهر بينها هو الثمرة متوسطة الحجم ذات اللون البرتقالي.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البصل..

سرطان البروستاتا نوع من أنواع الأورام السرطانية يصيب غدة البروستاتا عند الذكور.. ويصاب به حوالي ١ من كل ٩ رجال وفقا لأحدث الإحصائيات.