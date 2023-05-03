«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البصل..

تعرف على 5 مشاكل صحية يمكن علاجها بالبصل:

1- انسداد الأذن: خذي قلب البصل وضعيه في أذنك، ثم ثبتيه بلصاق طبي واتركيه طيلة الليل. ماء البصل سيعمل على إزالة صمغ الأذن وتنقيتها من الشوائب والبكتيريا.. واحرصي على وضع قطعة كبيرة قليلا كي لا تنزلق إلى الداخل.

2- الحروق: قطعي حبة بصل إلى قطعتين وضعيها على المنطقة المحروقة.. ستزيل الألم وتساعد المنطقة على الشفاء.

3- لسعات النحل: بعد إزالة إبرة النحلة من الجسم، قومي بوضع البصل كالجبيرة على مكان اللسعة دون ضغط، سيخف الألم في الحال.

4- الحرارة: هي وصفة ذات فعالية كبيرة.. يكفي وضع قطعة دائرية من البصل داخل كل جورب، والنوم بها.. طريقة مجربة وفعالة.

5- تنقية الجسم من السموم: يكفي استهلاك البصل النيء يوميًا.